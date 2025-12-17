19:12:42 Среда, 17 декабря
В Кузнецком районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре

14:37 | 17.12.2025 | Происшествия

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 67-летнего мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Монастырском Кузнецкого района Пензенской области.

В Кузнецком районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следователи кузнецкого межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства смерти 67-летнего мужчины, погибшего вечером 16 декабря 2025 года в результате пожара в доме на улице Заречной в селе Монастырском Кузнецкого района. По предварительным данным, возможной причиной возгорания явилась неисправность электрического оборудования или электросети», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Из него следует, что при осмотре каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено.

В пресс-релизе добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


Актуальное

