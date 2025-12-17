12:18:39 Среда, 17 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор нацелил профильное министерство на полный перевод пассажирских перевозок на безналичный расчет

10:19 | 17.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко нацелил министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона на полный перевод пассажирских перевозок на безналичный расчет.

Пензенский губернатор нацелил профильное министерство на полный перевод пассажирских перевозок на безналичный расчет

Фото: Pnzreg.ru

«Это, во-первых, даст возможность в полной мере видеть объем пассажирских перевозок, во-вторых, — вся выручка будет белой, что немаловажно с точки зрения расчета субсидий и налогообложения», — сказал глава региона в ходе заседания облправительства 16 декабря, одной из тем которого стали итоги комплексного развития общественного транспорта в Пензенской городской агломерации в 2025 году.

Кроме того, на заседании обсудили негативные отзывы граждан о работе общественного транспорта. Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом число жалоб, в частности, на несоблюдение графика движения сократилось, при этом стало больше претензий по поводу санитарного состояния машин.

Губернатор подчеркнул, что «нужно отрабатывать обращения граждан», напомнив, что вопросы о работе транспорта звучали в ходе его прямой линии 11 декабря.

«С переходом на регулируемый тариф количество жалоб уменьшилось, но нужно и дальше улучшать качество обслуживания. Часто решение вопроса зависит не только от технических и финансовых моментов, а от человеческого фактора. [...] Чистота в салонах, уборка общественного транспорта, нормальная организация графика движения, подготовка персонала, вежливость в общении с пассажирами — все это должно стать абсолютной нормой», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Пензе легковушка врезалась в разделительное ограждение, пострадал водитель В Пензе трое молодых людей осуждены за грабеж
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который провоцировал охранников ТЦ на конфликт В Средней Елюзани сгорело 3 тонны семян подсолнечника
В Шишовке огонь уничтожил деревянный дом Мошенник выманил 680 тыс. рублей у искавшей работу жительницы Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама