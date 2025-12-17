Пензенский губернатор нацелил профильное министерство на полный перевод пассажирских перевозок на безналичный расчет Общество

Пенза, 17 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко нацелил министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона на полный перевод пассажирских перевозок на безналичный расчет.

Фото: Pnzreg.ru

«Это, во-первых, даст возможность в полной мере видеть объем пассажирских перевозок, во-вторых, — вся выручка будет белой, что немаловажно с точки зрения расчета субсидий и налогообложения», — сказал глава региона в ходе заседания облправительства 16 декабря, одной из тем которого стали итоги комплексного развития общественного транспорта в Пензенской городской агломерации в 2025 году.

Кроме того, на заседании обсудили негативные отзывы граждан о работе общественного транспорта. Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом число жалоб, в частности, на несоблюдение графика движения сократилось, при этом стало больше претензий по поводу санитарного состояния машин.

Губернатор подчеркнул, что «нужно отрабатывать обращения граждан», напомнив, что вопросы о работе транспорта звучали в ходе его прямой линии 11 декабря.

«С переходом на регулируемый тариф количество жалоб уменьшилось, но нужно и дальше улучшать качество обслуживания. Часто решение вопроса зависит не только от технических и финансовых моментов, а от человеческого фактора. [...] Чистота в салонах, уборка общественного транспорта, нормальная организация графика движения, подготовка персонала, вежливость в общении с пассажирами — все это должно стать абсолютной нормой», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.