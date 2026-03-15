Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники ЖКХ! В третье воскресенье марта по традиции вы отмечаете свой профессиональный праздник. От вашей ответственной и напряженной работы во многом зависит благополучие, безопасность и социальное самочувствие жителей больших и малых городов, рабочих поселков и многочисленных сел Пензенской области», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что за последние годы в регионе проведена масштабная модернизация сетей: заменено или отремонтировано более 180 объектов водоснабжения, вновь проложено 20 км сетей водоотведения, повышена устойчивость системы теплоснабжения.

«Минувшая зима испытала на прочность работу коммунальных служб. Несмотря на возникающие трудности, вы старались своевременно реагировать на природные вызовы, оперативно решать возникающие проблемы», — отметил губернатор.

«Главное, чтобы в домах жителей региона по-прежнему было светло, тепло и спокойно. Тогда у вас будет меньше поводов для волнений», — добавил он.

Глава региона выразил уверенность, что благодаря добросовестному и ответственному отношению к делу, проявленному упорству все стоящие перед отраслью задачи будут выполнены.

«Пусть работа приносит удовлетворение от достигнутых результатов. Желаю вам мира, добра и всего самого наилучшего!» — пожелал Олег Мельниченко.