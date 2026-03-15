Олег Денисов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

11:14 | 15.03.2026 | Общество

Пенза, 15 марта 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Денисов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Результат вашего круглосуточного кропотливого труда имеет важнейшее значение для обеспечения благополучной и безопасной жизни горожан. Благодаря вам есть свет и тепло в домах, порядок на улицах и во дворах, привычные удобства и комфорт, без которых сложно представить повседневный день», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что каждое время года ставит перед сферой ЖКХ свои задачи.

«Прошедшая зима принесла непростые испытания: обильные снегопады и перепады температур создавали для коммунальных служб колоссальную нагрузку, с которой вы ответственно и достойно справлялись. На смену снежным вызовам наступает период проведения противопаводковых мероприятий и завершения отопительного сезона, после чего предстоит масштабная уборка в городе и восстановление благоустройства — ваша работа всегда значима и необходима», — подчеркнул глава Пензы.

Отдельные слова благодарности он адресовал сотрудникам аварийных бригад за их оперативность и готовность действовать в нештатных ситуациях в любое время суток.

«Спасибо всем труженикам и ветеранам жилищно-коммунального хозяйства за профессионализм, самоотдачу и добросовестное отношение к делу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех целей!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


