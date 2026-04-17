Капремонт подземного перехода в районе остановки «Школа №9» в Пензе планируется завершить к 1 сентября Общество

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Школа №9» на проспекте Победы в Пензе планируется завершить к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города по итогам личного приема граждан, который провел глава Пензы Олег Денисов.

«Вопрос о завершении капитального ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Победы задали одним из первых. Его озвучили жители домов, расположенных в непосредственной близости от объекта. Градоначальник обозначил, что сейчас новый подрядчик завершает работы по частичному демонтажу напольного покрытия. Это необходимо для создания полноценной дренажной системы по периметру. Затем основание зальют бетоном, обустроят лестничные марши и дополнительные гидроизолированные подпорные стенки, заменят освещение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого подрядчик приступит к финишной отделке.

«Планируется также сделать навес над входом, чтобы внутрь не попадали снег и вода», — отмечается в сообщении.