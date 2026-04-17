01:22:28 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Капремонт подземного перехода в районе остановки «Школа №9» в Пензе планируется завершить к 1 сентября

10:58 | 17.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Школа №9» на проспекте Победы в Пензе планируется завершить к 1 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города по итогам личного приема граждан, который провел глава Пензы Олег Денисов.

Капремонт подземного перехода в районе остановки «Школа №9» в Пензе планируется завершить к 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вопрос о завершении капитального ремонта подземного пешеходного перехода на проспекте Победы задали одним из первых. Его озвучили жители домов, расположенных в непосредственной близости от объекта. Градоначальник обозначил, что сейчас новый подрядчик завершает работы по частичному демонтажу напольного покрытия. Это необходимо для создания полноценной дренажной системы по периметру. Затем основание зальют бетоном, обустроят лестничные марши и дополнительные гидроизолированные подпорные стенки, заменят освещение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого подрядчик приступит к финишной отделке.

«Планируется также сделать навес над входом, чтобы внутрь не попадали снег и вода», — отмечается в сообщении.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама