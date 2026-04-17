На заседании правительства Пензенской области обсудили итоги работы по профилактике правонарушений Общество

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Итоги работы по профилактике правонарушений обсудили на заседании правительства Пензенской области, которое состоялось в пятницу, 17 апреля.

«Завершился I квартал 2026 года, который показывает снижение общего числа зарегистрированных преступлений почти на 13%. Уровень преступности в Пензенской области по-прежнему является одним из самых низких как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации», — сказал губернатор Олег Мельниченко.

По словам министра региональной безопасности Пензенской области Василия Ложкина, число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,6%, средней тяжести — на 22,4%, небольшой тяжести — на 11,2%.

Положительным моментом глава региона назвал снижение количества зарегистрированных фактов мошенничества более чем на 16,7%.

Наименьший уровень преступности зарегистрирован в Пачелмском, Земетчинском, Камешкирском и Спасском районах.

Было отмечено, что правоохранительным органам активно содействуют отряд «Тигр» и добровольные народные дружины.

Членами отряда «Тигр» осуществлено более 4,5 тыс. выходов на дежурства, при их непосредственном участии выявлено и пресечено более 500 административных правонарушений, раскрыто 46 преступлений.

Народные дружинники осуществили более 6,5 тыс. выходов на дежурства, при их участии выявлено и пресечено 347 правонарушений, раскрыто четыре преступления.

Губернатор подчеркнул, что снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах, стало результатом совместной профилактической работы. Также благодаря принятым мерам за I квартал 2026 года удалось на 13% сократить количество преступлений, совершенных на бытовой почве, а в состоянии опьянения — почти на треть.

Глава региона потребовал усилить взаимодействие муниципалитетов с правоохранительными органами по обеспечению общественной безопасности.

«Советы общественности, созданные по инициативе наших граждан в городах и районах области, оказывают большую помощь в профилактической работе. Нужно проанализировать их деятельность, чтобы тиражировать лучший опыт», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в I квартале 2026 года в Пензенской области работало 362 совета общественности по профилактике правонарушений, оказывающих содействие правоохранительным органам. Общая численность советов составляет порядка 4 тыс. человек.