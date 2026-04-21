Олег Мельниченко поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

«Уважаемые муниципальные служащие, депутаты, работники городских, районных, сельских и поселковых администраций Пензенской области! Уважаемые ветераны муниципальной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления! Вы ежедневно исполняете свой служебный долг, несете ответственность за все, что происходит в городе или селе. Местное самоуправление — это первичное и самое важное звено устройства государства, эффективный инструмент взаимодействия между обществом и властью», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что от ответственности и профессионализма муниципальных служащих, погруженности депутатов в текущее положение дел зависят дальнейшее развитие территорий, качество жизни и общий фон общественного мнения.

«Вы держите руку на пульсе и оперативно устраняете возникающие проблемы. Ваша нелегкая работа требует самоотверженности, трудолюбия и любви к людям. Благодарю вас за порой непростой, но очень нужный труд во благо жителей Пензенской области! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов, воплощения в жизнь всех намеченных планов!» — подчеркнул губернатор.