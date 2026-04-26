Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с 40-летием аварии на Чернобыльской АЭС

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с 40-летием аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня мы вспоминаем всех, кто противостоял техногенной угрозе, не жалея себя, ликвидировал последствия катастрофы, оказывал помощь нуждающимся. В спасении людей, тушении пожаров, расчистке территорий, строительстве защитных сооружений принимали участие около 2 тыс. жителей Пензенской области. Это военные и гражданские служащие, спасатели, медики, строители. Мы скорбим по героям, отдавшим жизнь за безопасность страны и своего народа. Мы сопереживаем вместе со всеми, кого затронула эта трагедия», — отметил глава региона.

Он выразил глубокую признательность за проявленные мужество и отвагу ветеранам Чернобыля, ликвидаторам радиационных аварий и катастроф, а также их семьям.

«Ваш пример беззаветного служения Родине навсегда останется в памяти потомков», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Пусть никогда больше нам не придется пережить подобных испытаний. Чистого неба над головой, здоровья и благополучия на долгие годы вперед!» — пожелал губернатор.