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В Пензе мужчина похитил из магазина 48 кусков сыра и продал их на рынке

10:25 | 28.03.2022 | Криминал

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Пенза, 28 марта 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине 1986 года рождения, который похитил из продуктового магазина в Пензе 48 кусков сыра общей стоимостью около 8 тыс. рублей.

В Пензе мужчина похитил из магазина 48 кусков сыра и продал их на рынке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился товаровед.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен мужчина 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенное продал на одном из рынков города за 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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