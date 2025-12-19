12:07:13 Пятница, 19 декабря
Принят бюджет Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

11:49 | 19.12.2025 | Экономика

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принят во втором чтении в ходе 33-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 19 декабря.

Принят бюджет Пензенской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно информации, размещенной на сайте регионального парламента, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2026 год составляет 101 млрд. 904,3 млн. рублей, расходов — 105 млрд. 610,4 млн. рублей, дефицит — 3 млрд. 706, 1 млн. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета региона на 2027 год составляет 105 млрд. 488,7 млн. рублей, расходов — 106 млрд. 342,1 млн. рублей, дефицит — 853,4 млн. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2028 год составляет 111 млрд. 196,7 млн. рублей, расходов — 111 млрд. 260,8 млн. рублей, дефицит — 64,1 млн. рублей.

Бюджетом региона предусмотрены, в частности, расходы на обновление и создание объектов социальной инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт корпуса областной больницы имени Н.Н. Бурденко, на строительство здания морга в Кузнецке, на реконструкцию объекта культурного наследия «Дом бывшего уездного училища, в котором учился В.Г. Белинский».

Среди прочего в расходные обязательства регионального бюджета включены средства на поддержку регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и проведение мероприятий в рамках соглашения по возведению мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления в Бессоновском районе.


