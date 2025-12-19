Завершен капремонт бассейна СШОР «Горизонт» на улице Ягодной в Пензе Спорт

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт плавательного бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Горизонт», который находится на улице Ягодной в Пензе, завершен. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Завершили капитальный ремонт бассейна в спортивной школе олимпийского резерва «Горизонт». Обновлена система циркуляции и водоподготовки. Многоступенчатая схема фильтрации включает механическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом. Сейчас специалисты подрядной организации ведут пусконаладочные работы вновь установленного оборудования. Кроме того, настроили компьютеры для автоматизации процессов управления, включая удаленный доступ», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 18 декабря.

Олег Денисов добавил, что пол в помещении, который покрыт противоскользящей плиткой, подогревается.

«Пробы воды направим в лабораторию для контроля качества. Как только объект получит все необходимые разрешения, дети смогут вернуться к тренировкам. Бассейн будет открыт и для всех любителей плавания», — подчеркнул глава города.

«Отдельная благодарность за реализацию проекта губернатору Олегу Владимировичу Мельниченко. Новые рекорды наших спортсменов — еще ближе!» — отметил Олег Денисов.