Жительница Мокшанского района перевела мошенникам 1 млн. рублей

13:04 | 06.04.2026 | Криминал

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. 48-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области перевела мошенникам 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, женщина нашла в интернете предложение о получении дополнительного дохода за счет инвестиций, прошла процедуру электронной регистрации, после чего с ней по телефону связалась незнакомка, которая объяснила порядок дальнейших действий.

«Следуя полученным от собеседницы инструкциям, женщина установила на свой телефон специальное приложение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем по указанию злоумышленницы жительница Мокшанского района перевела 1 млн. рублей на чужой счет.

Из текста следует, что спустя некоторое время потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


