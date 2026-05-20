Олег Денисов поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей с Днем трудовой доблести города.

«Ровно 5 лет назад, 20 мая 2021 года, высокое звание «Город трудовой доблести» стало заслуженным признанием вклада наших земляков в Великую Победу. С началом войны промышленность областного центра оперативно перестроилась на выпуск оборонной продукции. В регион, в том числе в Пензу, были эвакуированы предприятия из других городов. Их оборудование размещалось на площадях местных заводов, так была основана мощная тыловая база, снабжавшая армию необходимой продукцией. В столице Сурского края производили минные взрыватели, минометы, приборы управления артиллерийским зенитным обстрелом, артиллерийские снаряды, реактивные установки «Катюша», авиабомбы и многое другое», — отметил глава города.

Он добавил, что ежемесячно в Пензе ремонтировали и возвращали фронту от 40 до 60 самолетов, выпускали картографическую бумагу, военное обмундирование, в частности, незаменимые в суровых условиях шинели.

«В годы Великой Отечественной войны 13,5 тыс. пензенцев были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а в 1985 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Самоотверженность тружеников тыла стала надежным фундаментом побед на фронте. Их стойкость, дисциплина и преданность Родине — яркий пример патриотизма, который мы обязаны передать следующим поколениям», — подчеркнул Олег Денисов.

«Дорогие пензенцы! В этот знаменательный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов во всех начинаниях на благо нашего любимого города и великой России!» — цитирует поздравление главы Пензы пресс-служба мэрии.