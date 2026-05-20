В Пензе завершено дело о гибели мотоциклистки

12:10 | 20.05.2026 | Криминал

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Полиция завершила расследование уголовного дела о произошедшем в Пензе 5 сентября 2025 года ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина, управлявшая мотоциклом «Yamaha». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Установлено, что 31-летняя пензячка, управляя мотоциклом марки «Yamaha YZF-R6», двигалась по улице 8 Марта со стороны улицы Карпинского по крайней левой полосе с превышением скоростного режима, [...] со скоростью около 140 км/ч. В это же время водитель автомобиля марки «ВАЗ-21074» – житель областного центра 1992 года рождения двигался в противоположном направлении. На перекрестке с улицей Островского водитель данного автомобиля, совершая маневр разворота, не уступил дорогу мотоциклу, что привело к столкновению транспортных средств. В результате аварии водитель мотоцикла скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что эксперты провели техническое исследование транспортных средств и подтвердили нарушение правил дорожного движения обеими сторонами.

«Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения», — уточняется в тексте.


