Олег Мельниченко попросил Совфед поддержать предложение региона об опережающем финансировании крупного дорожного проекта в Пензе

10:07 | 20.05.2026 | Общество

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил Совет Федерации поддержать инициативу региона по опережающему финансированию реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка в Пензе с переустройством путепровода через железную дорогу в рамках заключенного с Росавтодором соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Фото: Pnzreg.ru

«Объемы, запланированные на 2025 год, подрядчик выполнил досрочно. Перераспределение средств с 2027 года на 2026 год позволит нам выполнить работы с опережением на год», — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента в минувший вторник, 19 мая.

Представители Минтранса России и Федерального дорожного агентства поддержали позицию губернатора, отметив высокие показатели дорожной деятельности Пензенской области.

По итогам заседания соответствующий пункт был внесен в решение комитета Совфеда, сообщает пресс-служба регионального правительства.


