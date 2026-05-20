Олег Мельниченко попросил у Совфеда содействия в обеспечении техприсоединения к сетям электроснабжения производства компании «Ультрадекор»

09:40 | 20.05.2026 | Экономика

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил у Совета Федерации содействия в обеспечении технологического присоединения к сетям электроснабжения завода «Ультрадекор» по производству ДСП и ЛДСП, в строительство которого компания планирует вложить 12 млрд. рублей, а регион в рамках заключенного с инвестором соглашения предоставляет земельный участок, налоговые льготы и подводит часть инфраструктуры.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область — один из лидеров мебельной промышленности России. В регионе зарегистрировано более 200 предприятий по производству мебели. Производство продолжает расти, его индекс превысил 116%, по Российской Федерации — 93%. [...] Отрасль формирует порядка 4% ВРП и обеспечивает более 15 тыс. рабочих мест. Это очень серьезный кластер, который удалось построить», — сказал глава региона, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в рамках дней Пензенской области в верхней палате российского парламента в минувший вторник, 19 мая.

Он добавил, что с 2025 года на территории региона работает крупный инвестор — холдинг «Ультрадекор», который реализует проект по строительству завода по производству ДСП и ЛДСП.

«С запуском завода «Ультрадекор» окончательно формируется замкнутая технологическая цепочка. Местные производители получают доступное сырье, перерабатывают его в готовую мебель, а логистический центр «Вайлдберриз», первая очередь которого в Пензенской области уже запущена, обеспечивает доставку товара конечному покупателю. В результате себестоимость мебели снижается на 10-15%, а ее конкурентоспособность возрастает», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание участников заседания на то, что для реализации проекта необходимо содействие в технологическом присоединении производства к сетям электроснабжения.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов выразил поддержку озвученной инициативе.

«Мы все понимаем, что губернатор ставит перед собой задачу в первую очередь по развитию области, причем у Пензенского региона неплохо выходит. Считаю, что нужно предпринять все усилия, чтобы решить этот вопрос», — сказал Иван Абрамов, слова которого приводятся в сообщении на сайте регионального правительства.


