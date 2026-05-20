23:56:21 Среда, 20 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Васянин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

10:01 | 20.05.2026 | Общество

Печать

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города, который отмечается 20 мая.

Сергей Васянин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

Фото: Pgduma.ru

«Дорогие пензенцы, от души поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем трудовой доблести города Пензы! В годы Великой Отечественной войны, денно и нощно стоя у станков, наши земляки вместе со всей страной трудились во имя Великой Победы. Чтобы повергнуть врага, сплотились все — женщины, старики, дети... И мы никогда не забудем их мужество, героизм и самоотверженность. Подвиг тружеников тыла навсегда останется в нашей памяти!» — подчеркнул он.

«Мы по праву гордимся высоким званием, присвоенным нашему городу за трудовую доблесть жителей Сурского края. Наш долг не посрамить память предыдущих поколений земляков и своим трудом продолжить укреплять могущество родного государства!» — цитирует Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


Читайте также
Учительский сквер и тропу здоровья закроют на акарицидную обработку В Колышлейском районе при столкновении трактора, «ВАЗа» и «УАЗа» пострадали два человека
Житель Никольского района подозревается в незаконном вылове рыбы в период нереста В Иссинском районе при опрокидывании автомобиля «Lada Vesta» пострадали три человека
Полицейские задержали жителя Пензенской области, который похитил из магазина товары на сумму более 10 тыс. рублей Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке трактора
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама