Сергей Васянин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города, который отмечается 20 мая.

«Дорогие пензенцы, от души поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем трудовой доблести города Пензы! В годы Великой Отечественной войны, денно и нощно стоя у станков, наши земляки вместе со всей страной трудились во имя Великой Победы. Чтобы повергнуть врага, сплотились все — женщины, старики, дети... И мы никогда не забудем их мужество, героизм и самоотверженность. Подвиг тружеников тыла навсегда останется в нашей памяти!» — подчеркнул он.

«Мы по праву гордимся высоким званием, присвоенным нашему городу за трудовую доблесть жителей Сурского края. Наш долг не посрамить память предыдущих поколений земляков и своим трудом продолжить укреплять могущество родного государства!» — цитирует Сергея Васянина пресс-служба гордумы.