В Пензе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве почти на 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Адыгеи, которому вменяется совершение мошенничества на сумму около 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По версии следствия, в августе 2024 года в мессенджере в одной из тематических групп мужчина разместил не соответствующее действительности объявление об оптовой продаже овощей, на которое откликнулся житель Пензы, занимающийся розничной продажей овощей и фруктов. Между мужчинами была достигнута договоренность о поставке в Пензу помидоров и перца. Потерпевший перевел на указанные обвиняемым счета 984 тыс. 400 рублей, однако в установленные сроки товар не получил, а продавец перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что житель Адыгеи обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину полностью признал, ущерб возместил. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красногвардейский районный суд Республики Адыгея», — добавляется в тексте.