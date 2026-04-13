Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели подростка в Городищенском районе

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели подростка, который получил ранение из охотничьего ружья и впоследствии скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 апреля 2026 года житель Городищенского района в результате неосторожного обращения с оружием, находясь на охоте в лесном массиве, произвел выстрел в мальчика 2011 года рождения. От полученного ранения подросток скончался в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Городищенского района», — подчеркивается в тексте.