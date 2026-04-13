В Пензенской области 14-летний подросток получил смертельное ранение из ружья, возбуждено уголовное дело
Печать
Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в отношении 56-летнего жителя города Городище Пензенской области, ранившего из охотничьего ружья 14-летнего подростка, который впоследствии скончался. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.
Фото: Penza.sledcom.ru
«По данным следствия, 10 апреля 2026 года на территории Городищенского района в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем обвиняемый произвел выстрел, причинив находившемуся рядом несовершеннолетнему ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью. 14-летний подросток незамедлительно был доставлен в лечебное учреждение в Городищенском районе», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что на данный момент мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.
В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.