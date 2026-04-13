19:58:56 Понедельник, 13 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 14-летний подросток получил смертельное ранение из ружья, возбуждено уголовное дело

17:18 | 13.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 13 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в отношении 56-летнего жителя города Городище Пензенской области, ранившего из охотничьего ружья 14-летнего подростка, который впоследствии скончался. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 10 апреля 2026 года на территории Городищенского района в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем обвиняемый произвел выстрел, причинив находившемуся рядом несовершеннолетнему ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью. 14-летний подросток незамедлительно был доставлен в лечебное учреждение в Городищенском районе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на данный момент мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама