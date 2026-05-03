Житель Кузнецкого района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

Пенза, 3 мая 2026. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1985 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Кузнецкого района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело.

«В ОМВД России по Кузнецкому району поступил звонок от местной жительницы 1960 года рождения. Гражданка рассказала, что сын угрожал ей убийством ножом. Участковые уполномоченные полиции задержали злоумышленника. [...] Подозреваемый сообщил, что мать регулярно выражала ему недовольство в связи с его злоупотреблением алкогольными напитками. [...] После очередной ссоры с матерью он решил порезать яблоко своим подарочным ножом. Обнаружив пропажу ножа среди своих вещей, он предъявил претензию матери, утверждая, что нож забрала она. На этой почве между родственниками разгорелся конфликт. В его ходе подозреваемый схватил другой кухонный нож, подошел к матери и стал угрожать ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, испугавшись, женщина взяла с дивана подушку и поднесла к себе, пытаясь защититься; на шум в комнату вошел отец подозреваемого, который сумел его успокоить, в это время потерпевшая позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


