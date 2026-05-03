В Пензенском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

10:29 | 03.05.2026 | Криминал

Пенза, 3 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по Пензенскому району выявили противоправные действия местного жителя, предоставившего свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

«26-летний житель Пензенского района предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как директора общества с ограниченной ответственностью. Однако осуществлять фактическую деятельность гражданин не собирался. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что предоставить паспорт за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей для регистрации трех фирм ему предложил незнакомец.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ», — сказано в тексте.


