Пензенский драмтеатр представит комедию «Декоратор» на фестивале в Израиле Культура

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Пензенский драматический театр имени А.В. Луначарского представит комедию «Декоратор» по пьесе британского драматурга Дональда Черчилля на международном фестивале «Театральный дивертисмент» в Израиле.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, постановку увидит русскоязычное население трех израильских городов. 28 июня «Декоратора» сыграют в Ашдоде, 30 июня — в Петах-Тикве, а 1 июля — в Ришон ле-Ционе.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Альбина Смелова, Альберт Ибраев и Юлия Кузьмина.

После возвращения актеров из Израиля именно «Декоратором» в пензенском драмтеатре завершится 226-й сезон. Постановка будет показана 5 июля.

Международный фестиваль «Театральный дивертисмент» был учрежден в 2011 году по инициативе художественного руководителя пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского Сергея Казакова и израильского продюсера Дагмары Гиллер. Его цель — познакомить русскоязычных жителей Израиля с искусством современных провинциальных театров России.

Пензенский драмтеатр участвовал в фестивале со спектаклями «Люкс №13», «Оскар и Розовая дама», «Плутни Скапена», «Герой нашего времени», «Смешные деньги», «Сублимация любви» и «В зале есть врач?»