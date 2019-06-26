EN
08:46:35 Среда, 26 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский драмтеатр представит комедию «Декоратор» на фестивале в Израиле

08:15 | 26.06.2019 | Культура

Печать

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Пензенский драматический театр имени А.В. Луначарского представит комедию «Декоратор» по пьесе британского драматурга Дональда Черчилля на международном фестивале «Театральный дивертисмент» в Израиле.

Пензенский драмтеатр представит комедию «Декоратор» на фестивале в Израиле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, постановку увидит русскоязычное население трех израильских городов. 28 июня «Декоратора» сыграют в Ашдоде, 30 июня — в Петах-Тикве, а 1 июля — в Ришон ле-Ционе.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Альбина Смелова, Альберт Ибраев и Юлия Кузьмина.

После возвращения актеров из Израиля именно «Декоратором» в пензенском драмтеатре завершится 226-й сезон. Постановка будет показана 5 июля.

Международный фестиваль «Театральный дивертисмент» был учрежден в 2011 году по инициативе художественного руководителя пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского Сергея Казакова и израильского продюсера Дагмары Гиллер. Его цель — познакомить русскоязычных жителей Израиля с искусством современных провинциальных театров России.

Пензенский драмтеатр участвовал в фестивале со спектаклями «Люкс №13», «Оскар и Розовая дама», «Плутни Скапена», «Герой нашего времени», «Смешные деньги», «Сублимация любви» и «В зале есть врач?»

Загрузка...
Читайте также
По факту грабежа на улице Циолковского в Пензе начали проверку В Пензенской области стартовала операция «Мак»
В Пензенской области проанализируют результаты рейтинга состояния инвестклимата Жительница Пензенской области перевела мошенникам 1,7 млн. рублей
В Пензе мужчина попал в психбольницу после отдыха на пляже В Пензе жителей частных домов проинформируют о возможности перерасчета платы за вывоз ТКО
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама