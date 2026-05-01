Пенза, 1 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Праздником весны и труда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Традиции Первомая объединяют не одно поколение нашей страны. Этот прекрасный весенний праздник позволяет уделить время семье, близким и друзьям, вместе потрудиться ради общего благополучия», — отметил глава региона.

Он добавил, что в этот день чествуют людей труда, представителей самых разных профессий, которые добросовестно исполняют свои обязанности во благо родного региона и страны.

«Более 637 тыс. жителей Пензенской области заняты в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, малом и среднем бизнесе, социальной сфере. Это люди разного пола, возраста, убеждений. Но всех их объединяет общее стремление приносить пользу обществу. Ежедневный труд придает смысл жизни, помогает сделать мир вокруг лучше», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко выразил особую благодарность пензенцам, выполняющим тяжелую боевую работу на фронте.

«От наших защитников Отечества во многом зависит благополучие нашей великой России», — констатировал он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области, чтобы труд приносил радость и удовлетворение, а также весеннего настроения, счастья, успехов во всех делах и начинаниях.