Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы

09:01 | 20.05.2026 | Общество

Пенза, 20 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы, который отмечается 20 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Ровно 5 лет назад, 20 мая 2021 года, был подписан указ президента Российской Федерации о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести». Решение главы государства стало признанием особого вклада жителей нашего города в достижение Победы в Великой Отечественной войне», — отметил глава региона.

Он напомнил, что в военные годы в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных предприятий, включая 13 машиностроительных заводов.

«Город стал одним из крупных центров по производству оружия и боеприпасов. Руками женщин и подростков в Пензе был изготовлен каждый четвертый взрыватель к минам, авиабомбам и артиллерийским снарядам. Кроме того, пензенцы направили для бойцов Красной армии 67 тыс. кг шерсти, произвели 59 тыс. пар валенок и других предметов обмундирования. В колхозах было собрано для фронта почти 1 млн. тонн зерна. Жители нашего региона передали для нужд армии 129 млн. советских рублей, 4,5 кг золота и 38 кг серебра. На эти средства были построены подводная лодка, два торпедных катера, танковая колонна, 39 авиаэскадрилий», — уточнил Олег Мельниченко.

Глава региона обратил внимание на то, что невероятное мужество и самоотверженность проявили пензенские врачи, медсестры и санитары, работавшие в госпиталях, благодаря чему более 70% пациентов из числа бойцов возвращались в строй.

«Все для фронта, все для Победы» не просто лозунг, а смысл жизни для людей военного поколения. Около 13,5 тыс. пензенцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». С глубоким уважением мы чтим подвиг тружеников, приближавших Победу, и продолжаем их дело. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


