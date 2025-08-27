16:27:51 Среда, 27 августа
В Пензе в сентябре и октябре проведут социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов

09:16 | 27.08.2025 | Образование

Печать

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов планируется провести в Пензе в сентябре и октябре. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

Фото: Penza-gorod.ru

«После обработки тестов в отношении ребят, вошедших в группы высочайшей и высокой вероятности рискового поведения, будет проведена углубленная диагностика, позволяющая определить конкретный вид деструктивного образа жизни, в который может быть вовлечен подросток», — сказал он в ходе заседания городской антинаркотической комиссии, состоявшегося в мэрии в минувший вторник, 26 августа.

В свою очередь глава Пензы Олег Денисов потребовал держать на контроле ситуацию с детьми, состоящими на профилактическом и внутришкольном учете, вовлекать их в общественно-полезную деятельность и продолжать внеурочную воспитательную работу.

Он призвал своевременно выявлять проблемные ситуации.

«Кроме того, необходимо усилить работу в части мониторинга социальных сетей обучающихся», — цитирует Олега Денисова пресс-служба мэрии.


