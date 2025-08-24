20:08:40 Воскресенье, 24 августа
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей

11:12 | 24.08.2025 | Криминал

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1946 года рождения лишилась около 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника силового ведомства.

В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Незнакомец пояснил, что неизвестные лица через ее банковские счета финансируют экстремистские организации. Звонивший убедил женщину отравить все свои сбережения в казначейство, якобы для предотвращения дальнейших незаконных операций. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая проследовала к банкомату и перевела 485 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.


