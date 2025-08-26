19:27:04 Вторник, 26 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг и работы УК

14:00 | 26.08.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам бесперебойного предоставления коммунальных услуг и деятельности управляющих компаний.

Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг и работы УК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и своевременного принятия мер прокурорского реагирования прокуратура области открыла телефонную горячую линию по вопросам бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг в сферах водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения, а также деятельности управляющих компаний, ТСЖ и иных форм управления домами», — говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

В нем уточняется, что прием сообщений о ненадлежащем качестве предоставления коммунальных услуг осуществляется по телефону: +7 (8412) 36-80-31, о деятельности управляющих компаний и ТСЖ по номеру: +7 (8412) 36-80-27.

«Прием звонков будет осуществляться до 3 сентября 2025 года в рабочие дни», — сказано в тексте.


Читайте также
Жительница Пензенского района стала жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях В Городищенском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама