Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг и работы УК ЖКХ

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области открыла горячую линию по вопросам бесперебойного предоставления коммунальных услуг и деятельности управляющих компаний.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере и своевременного принятия мер прокурорского реагирования прокуратура области открыла телефонную горячую линию по вопросам бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг в сферах водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения, а также деятельности управляющих компаний, ТСЖ и иных форм управления домами», — говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства.

В нем уточняется, что прием сообщений о ненадлежащем качестве предоставления коммунальных услуг осуществляется по телефону: +7 (8412) 36-80-31, о деятельности управляющих компаний и ТСЖ по номеру: +7 (8412) 36-80-27.

«Прием звонков будет осуществляться до 3 сентября 2025 года в рабочие дни», — сказано в тексте.