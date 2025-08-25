Жительница Пензы после общения с мошенниками продала автомобиль «Infiniti» и перевела неизвестным около 2,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения после общения с телефонными мошенниками продала свой автомобиль «Infiniti QX50» и перечислила злоумышленникам около 2,4 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника налоговой службы и попросил назвать код из SMS и госномер транспортного средства якобы для оформления стажа для трудовой книжки.

«После этого гражданке поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Незнакомец сообщил, что на имя потерпевшей мошенники оформили кредит, и предложил свою помощь. Следуя указаниям злоумышленника, женщина продала свое транспортное средство «Infiniti QX50» и перечислила все денежные средства на мошеннические счета. После этого собеседник перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила около 2,4 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».