Игорь Антощенков будет вести прием в кризисном центре пензенской областной психиатрической больницы

15:20 | 25.08.2025 | Медицина

Пенза, 25 августа 2025. PenzaNews. Врач-психотерапевт Игорь Антощенков начнет вести прием в кризисном центре пензенской областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова в сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Игорь Антощенков будет вести прием в кризисном центре пензенской областной психиатрической больницы

Фото: Health.pnzreg.ru

«Игорь Николаевич работал врачом-психотерапевтом в диспансерном отделении областной психиатрической больницы имени К.Р. Евграфова. Он имеет богатый опыт работы в области психического здоровья и готов помочь каждому, кто нуждается в поддержке. Его профессиональные навыки и подходы к терапии уже помогли многим людям преодолеть трудные жизненные ситуации», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что кризисный центр входит в структуру диспансерного психиатрического отделения, где с начала 2022 года организована работа кабинетов медико-социально-психологической помощи.

«Основным назначением кризисного центра является оказание профилактической и консультативно-лечебной помощи несовершеннолетним и молодежи, обращающимся в связи с кризисными и суицидоопасными состояниями. Помощь здесь оказывают врач-психиатр подростковый, врачи-психотерапевты, медицинские психологи», — сказано в сообщении.


