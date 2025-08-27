В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД, Росгвардии и военным следственным отделом СКР по Пензенскому гарнизону провели комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. Проверено свыше 250 лиц из числа граждан ближнего зарубежья», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что составлено четыре административных протокола за нарушение миграционного законодательства, 16 гражданам вручены повестки в военный комиссариат для постановки на воинский учет.