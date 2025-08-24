В Пензенской области впервые пройдет международный кинофестиваль «Свой» Культура

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Международный кинофестиваль «Свой» впервые пройдет в Пензенской области с 28 по 30 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке правительства Пензенской области.

«Мы ожидаем большой интерес не только со стороны профессионального и любительского сообществ, но и со стороны не связанных с кинематографом жителей и гостей региона. Фестиваль пройдет в Пензе, Сердобске и Каменке. Уже сейчас думаем над тем, чтобы со временем расширять географию проведения и сделать фестиваль ежегодным», — сообщил заместитель министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов в ходе брифинга, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров».

В свою очередь один из организаторов кинофестиваля «Свой» Антон Карпушкин отметил, что в регионе мероприятий подобного формата не было.

«Свой» — это фестиваль, который объединит представителей разных стран. Пройдут показы фильмов производства Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Республики Беларусь. У нас много талантливых ребят, которым мы хотели бы помочь в выборе профессии, с этой целью запланированы творческие встречи и мастер-классы», — сказал он.

Как пояснил соорганизатор мероприятия Александр Обоимов, творческие встречи с известными актерами пройдут 28 и 29 августа.

«Они направлены на то, чтобы показать, что актеры — такие же люди, которые родились в небольших городах, шли к своей цели и в итоге достигли ее. Надеемся, что эта мотивация поможет молодым людям определиться в своем творческом пути», — отметил он.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, в программу кинофестиваля «Свой» вошли пять картин: детективное фэнтези «Черный замок», фильм «Операция Набат», социальные драмы «Сделка на границе» и «Водный мальчик», а также историческая художественная картина «Бахадур Ялангтош».

Мастер-классы проведут актер Акылбек Мураталиев и кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров. Помимо пензенцев, слушателями станут студенты Международной киношколы Конфедерации союзов кинематографистов из пяти стран. Вход на мастер-классы и творческие встречи будет свободным, предварительная регистрация не требуется.

В Пензу для участия в мероприятии прибудут член Союза кинематографистов Белоруссии, организатор международных и республиканских кинофестивалей и конкурсов Алексей Безуглый, заслуженный деятель искусств Казахстана, кинорежиссер Сатыбалды Такеев, член правления Союза кинодеятелей и руководитель Гильдии продюсеров Узбекистана, экс-директор киностудии «Узбекфильма», кинопродюсер Манноб Кучкаров.