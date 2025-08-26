19:26:46 Вторник, 26 августа
В Городищенском районе жительница Саратовской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат на детей

13:16 | 26.08.2025 | Криминал

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. 34-летняя жительница Саратовской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат на детей в Городищенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Городищенском районе жительница Саратовской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат на детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, обвиняемая, находясь в Городищенском районе Пензенской области, посредством информационного портала обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области о назначении ей пособия в связи с рождением и воспитанием восьми несовершеннолетних детей, включая двух несуществующих. Женщине было назначено ежемесячное пособие на каждого ребенка. С 2023 года по июль 2024 года обвиняемая совершила хищение денежных средств в сумме более 300 тыс рублей. Сведения о рождении несуществующих детей содержались в поддельных свидетельствах о рождении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что обвиняемая признала вину в совершении преступления.

«По ходатайству следователя судом наложен арест на банковские счета обвиняемой с денежными средствами на сумму более 300 тыс рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


