В Пензенской области в 2025 году на летнюю оздоровительную кампанию направлена рекордная за последние 5 лет сумма — губернатор

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Рекордная за последние 5 лет сумма — почти 650 тыс. рублей — направлена в Пензенской области в 2025 году на организацию летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В лагерях Пензенской области отдохнули более 43 тыс. детей, почти 14 тыс. из них получили путевки бесплатно или на льготных условиях. Это ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, школьники с особенностями здоровья, дети участников СВО. Также мы организовали отдых для ребят из Белгородской области и наших подшефных регионов — Пологовского и Токмакского районов Запорожской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 25 августа.

Он добавил, что талантливым и активным школьникам в качестве поощрения за успехи было выделено 135 путевок во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Алые паруса», еще 136 детей прошли лечение в пансионате «Приморский».

«Активно приводим наши загородные лагеря в порядок, чтобы отдыхать здесь было веселее и комфортнее. В этом году открыли в «Меридиане» бассейн, отремонтировали клуб, обустроили стадион и тренировочную точку тактической подготовки. Бойцы отряда содействия полиции «Тигр», проходящие здесь сборы, оценили эту спортивную базу по достоинству», — отметил губернатор.

По его словам, продолжается капремонт в лагере «Ласточка» в Кузнецком районе.

«В 2026 году в «Березке» в Каменском районе планируем строить новый модульный корпус, в 2027-м модернизируем пищеблок и медблок. В 2028-м придет очередь капремонта корпуса для досуговой деятельности в пензенской «Юности». Детство должно быть счастливым, а лето — интересным», — подчеркнул Олег Мельниченко.