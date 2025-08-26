09:19:51 Вторник, 26 августа
В Пензенской области в 2025 году на летнюю оздоровительную кампанию направлена рекордная за последние 5 лет сумма — губернатор

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Рекордная за последние 5 лет сумма — почти 650 тыс. рублей — направлена в Пензенской области в 2025 году на организацию летней оздоровительной кампании. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В лагерях Пензенской области отдохнули более 43 тыс. детей, почти 14 тыс. из них получили путевки бесплатно или на льготных условиях. Это ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, школьники с особенностями здоровья, дети участников СВО. Также мы организовали отдых для ребят из Белгородской области и наших подшефных регионов — Пологовского и Токмакского районов Запорожской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 25 августа.

Он добавил, что талантливым и активным школьникам в качестве поощрения за успехи было выделено 135 путевок во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Алые паруса», еще 136 детей прошли лечение в пансионате «Приморский».

«Активно приводим наши загородные лагеря в порядок, чтобы отдыхать здесь было веселее и комфортнее. В этом году открыли в «Меридиане» бассейн, отремонтировали клуб, обустроили стадион и тренировочную точку тактической подготовки. Бойцы отряда содействия полиции «Тигр», проходящие здесь сборы, оценили эту спортивную базу по достоинству», — отметил губернатор.

По его словам, продолжается капремонт в лагере «Ласточка» в Кузнецком районе.

«В 2026 году в «Березке» в Каменском районе планируем строить новый модульный корпус, в 2027-м модернизируем пищеблок и медблок. В 2028-м придет очередь капремонта корпуса для досуговой деятельности в пензенской «Юности». Детство должно быть счастливым, а лето — интересным», — подчеркнул Олег Мельниченко.


