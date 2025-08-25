21:05:58 Понедельник, 25 августа
На совещании в мэрии Пензы обсудили подготовку ко Дню знаний

12:52 | 25.08.2025 | Общество

Пенза, 25 августа 2025. PenzaNews. Подготовка учреждений образования Пензы ко Дню знаний стала одной из главных тем совещания, состоявшегося в администрации города в понедельник, 25 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Каленов, за летний период был выполнен большой объем работ по текущему и капитальному ремонту подведомственных учреждений, благоустройству прилегающих территорий, антитеррористическим мероприятиям и закупке оборудования.

«Все объекты прошли приемку, соответствуют требованиям и нормам контролирующих органов. На этой неделе в помещениях проводится генеральная уборка», — сказал он.

Юрий Каленов добавил, что в День знаний во всех школах запланированы торжественные линейки.

В свою очередь глава Пензы Олег Денисов поставил задачу обеспечить безопасности во время праздничных мероприятий, в том числе закрепить за каждой школой руководителей городских управлений и ведомств.

«До 1 сентября нужно завершить нанесение разметки на пешеходных переходах возле учреждений образования, проверить работу светофоров и наличие необходимых дорожных знаков, чтобы дети могли беспрепятственно и безопасно добираться до мест учебы», — цитирует Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Актуальное

