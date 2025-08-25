Бывший начальник цеха предприятия в Пензе осужден за мошенничество и злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа Криминал

Пенза, 25 августа 2025. PenzaNews. Бывший начальник цеха одного из предприятий Пензы осужден за мошенничество в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, и злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2021 года по сентябрь 2024 года начальник цеха акционерного общества с целью хищения денежных средств сообщил подчиненным работникам об увеличении им премиальных выплат к заработной плате и ложные сведения о необходимости вернуть ему часть премии для расходования на нужды цеха. Получив преступным путем денежные средства в сумме свыше 1,9 млн. рублей, он распорядился ими по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в период с апреля 2023 года по май 2024 года начальник цеха оформлял подчиненным фиктивные разрешения на выход в рабочее время с территории предприятия и привлекал их к выполнению хозяйственно-бытовых работ на принадлежащих ему земельных участках в садоводческом некоммерческом товариществе.

«В результате противоправных действий осужденного предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,5 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования фигурантом уголовного дела был добровольно возмещен ущерб в размере 300 тыс. рублей, наложен арест на его имущество на сумму более 1,3 млн. рублей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 2 млн. рублей», — указано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что также в полном объеме удовлетворены исковые требования о возмещении ущерба на сумму более 2 млн. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.