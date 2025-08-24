20:09:08 Воскресенье, 24 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов проверил динамику работ в парке имени В.Г. Белинского в Пензе

13:30 | 24.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил динамику работ в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Олег Денисов проверил динамику работ в парке имени В.Г. Белинского в Пензе

Фото: T.me/denisov_ov

«Подрядчик выполнил свыше 80% от запланированного объема. Благоустройство любимой жителями и гостями города зоны отдыха стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 августа.

Олег Денисов уточнил, что на данный момент полностью выложены плиткой аллеи Лермонтовская, Молодежная, Композиторов, Белинского, Пионерская, Ленинская и Дружбы.

«На пяти пешеходных дорожках появились опоры освещения, остальные установим в ближайшее время. Лавочки двух видов уже изготовлены и также постепенно занимают свои места», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что на Театральной аллее подрядная организация начала укладывать декоративную плитку и занимается наружным освещением.

«Идем в графике. Рассчитываем, что уже в сентябре завершим ремонт и посетители будут с удовольствием прогуливаться по всем обновленным дорожкам», — подытожил Олег Денисов.


Читайте также
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику около 500 тыс. рублей Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка В Пензе прошел фестиваль православной культуры «Спас»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама