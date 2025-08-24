Олег Денисов проверил динамику работ в парке имени В.Г. Белинского в Пензе Общество

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов проверил динамику работ в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Фото: T.me/denisov_ov

«Подрядчик выполнил свыше 80% от запланированного объема. Благоустройство любимой жителями и гостями города зоны отдыха стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 августа.

Олег Денисов уточнил, что на данный момент полностью выложены плиткой аллеи Лермонтовская, Молодежная, Композиторов, Белинского, Пионерская, Ленинская и Дружбы.

«На пяти пешеходных дорожках появились опоры освещения, остальные установим в ближайшее время. Лавочки двух видов уже изготовлены и также постепенно занимают свои места», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что на Театральной аллее подрядная организация начала укладывать декоративную плитку и занимается наружным освещением.

«Идем в графике. Рассчитываем, что уже в сентябре завершим ремонт и посетители будут с удовольствием прогуливаться по всем обновленным дорожкам», — подытожил Олег Денисов.