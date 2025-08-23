В Пензе завершено расследование дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров Криминал

Пенза, 23 августа 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению троих мужчин в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в мае 2024 года в городе Пензе 24-летний местный житель вступил в преступный сговор с двумя сотрудниками офиса одного из операторов сотовой связи с целью получения сведений о телефонных переговорах одного из абонентов. Сотрудники, получив детализацию телефонных переговоров абонента, передали ее подстрекателю, за что получили денежное вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.