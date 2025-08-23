18:31:56 Суббота, 23 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров

13:16 | 23.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 23 августа 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению троих мужчин в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в мае 2024 года в городе Пензе 24-летний местный житель вступил в преступный сговор с двумя сотрудниками офиса одного из операторов сотовой связи с целью получения сведений о телефонных переговорах одного из абонентов. Сотрудники, получив детализацию телефонных переговоров абонента, передали ее подстрекателю, за что получили денежное вознаграждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


Читайте также
Движение по улице Литвинова в Пензе ограничат с 25 до 31 августа В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» В Пензенской области суд признал недействительными документы о рождении несуществующего ребенка
Олег Денисов проверил ход благоустройства сквера «Семейный» в Пензе Олег Мельниченко поздравил работников воздушного флота с праздником
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама