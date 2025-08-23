12:06:39 Суббота, 23 августа
Новый водопровод от Терновки до улицы Измайлова позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона ГПЗ-24 — Олег Денисов

11:07 | 23.08.2025 | ЖКХ

Пенза, 23 августа 2025. PenzaNews. Новый водопровод от Терновки до улицы Измайлова в Пензе позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона ГПЗ-24 с учетом новой застройки. Об этом заявил глава города Олег Денисов.

Новый водопровод от Терновки до улицы Измайлова позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение микрорайона ГПЗ-24 — Олег Денисов

Фото: T.me/denisov_ov

«Сейчас основные работы сосредоточены в районе улиц Ростовской, Ивановской и Уфимского проезда. Подрядчик протянул более 500 метров трубы», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 22 августа.

По словам Олега Денисова, первую точку подключения к городской сети диаметром 800 мм запланировали на пересечении улиц Терновского и Ростовской.

«До конца этого года рассчитываем довести коммуникации до Суры, в следующем — с использованием дюкера перейдем на другой берег», — добавил он.

Глава Пензы отметил, что вторая точка врезки будет на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

«Общая протяженность линии составит свыше 5 км, диаметр трубы — 500 мм. Строительство ведем по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе». Закончить весь объем планируем к июню 2027 года», — уточнил Олег Денисов.


