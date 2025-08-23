Житель Пензы обвиняется в вымогательстве денег у подростка Криминал

Пенза, 23 августа 2025. PenzaNews. 19-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в феврале 2025 года в Пензе 19-летний местный житель высказал своему несовершеннолетнему знакомому требование о передаче ему денежных средств в размере 25 тыс. рублей, на что подросток ответил отказом. В ответ на это обвиняемый применил к подростку физическое насилие, а именно нанес один удар рукой в область головы потерпевшего, отчего тот упал на землю. Пострадавший вынужденно согласился с незаконными требованиями и ушел к себе домой за деньгами, после чего, опасаясь продолжения совершения незаконных действий, подросток из дома не вышел», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии обвиняемый повторно по телефону потребовал денег, высказав угрозы в адрес потерпевшего.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.