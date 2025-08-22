23:24:40 Пятница, 22 августа
Жительница Пензенского района лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

18:00 | 22.08.2025 | Криминал

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1977 года рождения лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Пензенского района лишилась 2,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, женщине позвонил незнакомец, который представился брокером, предложил установить приложение для ведения торгов и вложить деньги путем зачисления на различные счета.

«Женщина не догадывалась, что общается со злоумышленником. Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перечислила 2,5 млн. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


