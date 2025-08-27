Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность во время мероприятий по случаю Дня знаний Общество

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность граждан во время мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании антитеррористической комиссии в Пензенской области обсудили вопросы готовности объектов образования ко Дню знаний. 1 сентября в школы пойдут более 132 тыс. детей, из которых 11 тыс. 715 ребят — первоклассники. Наша задача — обеспечить, чтобы праздник прошел без эксцессов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 26 сентября.

Он уточнил, что 1 тыс. 137 объектов образования обследованы на предмет оснащенности постами охраны, металлоискателями, сигнализацией, видеокамерами, тревожными кнопками, системой оповещения и управления эвакуацией детей и педагогов.

«Сотрудники МЧС провели более 540 практических тренировок действий при ЧС. Поручил отдельно отработать со школьниками и учителями правила поведения в случае объявления беспилотной опасности. От четкости и слаженности действий во многом зависит безопасность детей и взрослых», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в День знаний на праздничных мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции, для предупреждения ДТП маршруты дорожно-постовой службы ГАИ максимально приблизят к учебным заведениям.

«1 сентября ограничим продажу алкоголя, контролировать соблюдение этой меры будут специально созданные группы, куда войдут сотрудники полиции и представители общественности. Пусть самый главный в году для школьников, родителей и учителей день будем добрым, тихим и спокойным», — написал глава региона.