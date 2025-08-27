16:28:05 Среда, 27 августа
Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность во время мероприятий по случаю Дня знаний

08:45 | 27.08.2025 | Общество

Пенза, 27 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность граждан во время мероприятий, приуроченных к началу нового учебного года.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании антитеррористической комиссии в Пензенской области обсудили вопросы готовности объектов образования ко Дню знаний. 1 сентября в школы пойдут более 132 тыс. детей, из которых 11 тыс. 715 ребят — первоклассники. Наша задача — обеспечить, чтобы праздник прошел без эксцессов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 26 сентября.

Он уточнил, что 1 тыс. 137 объектов образования обследованы на предмет оснащенности постами охраны, металлоискателями, сигнализацией, видеокамерами, тревожными кнопками, системой оповещения и управления эвакуацией детей и педагогов.

«Сотрудники МЧС провели более 540 практических тренировок действий при ЧС. Поручил отдельно отработать со школьниками и учителями правила поведения в случае объявления беспилотной опасности. От четкости и слаженности действий во многом зависит безопасность детей и взрослых», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что в День знаний на праздничных мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции, для предупреждения ДТП маршруты дорожно-постовой службы ГАИ максимально приблизят к учебным заведениям.

«1 сентября ограничим продажу алкоголя, контролировать соблюдение этой меры будут специально созданные группы, куда войдут сотрудники полиции и представители общественности. Пусть самый главный в году для школьников, родителей и учителей день будем добрым, тихим и спокойным», — написал глава региона.


