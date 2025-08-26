09:19:58 Вторник, 26 августа
Олег Денисов провел смотр школьных автобусов в Пензе

09:08 | 26.08.2025 | Общество

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов оценил готовность к предстоящему учебному году школьных автобусов, находящихся в ведении МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство».

Олег Денисов провел смотр школьных автобусов в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, в рамках муниципального задания будет организована работа 19 автобусов большой и малой вместимости. В этом году были дополнительно получены три автобуса «ПАЗ» и шесть — «ГАЗ».

В течение суток сотрудники бюджетного учреждения выполняют 98 рейсов, что позволяет перевезти более 900 учащихся. Транспортом обслуживаются школы №30, №26, №75/62, №32, №66, №71, №38, лицей №55 и школа-интернат №1. Бесплатный подвоз организован для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах. В их числе — Заря, ЗИФ, Нефтяник, Монтажный, Лесной, Ленинский лесхоз, Совхоз-техникум, Барковка и другие.

В преддверии учебного года школьные автобусы прошли обязательный осмотр представителей ГИБДД. Были оценены техническое состояние и сопроводительная документация.

«Важно, чтобы и детям, и их сопровождающим в салоне было комфортно и безопасно, а в холодное время года — еще и тепло. Держим этот вопрос на контроле», — сказал Олег Денисов, слова которого приводятся в сообщении.


