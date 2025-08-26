19:27:41 Вторник, 26 августа
Парковка на Привокзальной площади в Пензе будет ограничена с 27 августа по 15 сентября

15:02 | 26.08.2025 | Общество

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения, предусматривающая ограничение парковки, будет действовать на Привокзальной площади Пензы с 27 августа по 15 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Парковка на Привокзальной площади в Пензе будет ограничена с 27 августа по 15 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В связи с обустройством островков безопасности для пешеходов, фрезерованием старого изношенного покрытия и укладкой нового асфальта будут перекрыты въезд и сама площадь, на всей территории запрещена парковка», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что въезд и выезд общественного и личного транспорта будет осуществляться на существующем выезде с Привокзальной площади.

«На этом участке организуют двустороннее движение», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что водителям рекомендуется оставлять личный транспорт на близлежащих улицах — Суворова (в районе торгового центра «СаниМарт»), Бакунина (возле ТЦ «ЦУМ») и Кирова (около ТЦ «Империя»).


