В Пензе 4 сентября пройдет региональный этап всероссийской эстафеты в поддержку донорства костного мозга Медицина

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Региональный этап всероссийской эстафеты в поддержку донорства костного мозга «Огонь жизни» пройдет в Пензе в четверг, 4 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

«Маршрут забега пройдет по центральным улицам города от Театральной площади до Спасского кафедрального собора. Также на Театральной площади будет развернута концертная площадка, на которой выступят пензенские вокальные коллективы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что все желающие смогут принять участие в донорской акции, мобильный пункт забора крови будет работать напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

«Во время проведения акции можно будет также вступить в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что молодежном центре «Юность» амбассадор всероссийской эстафеты Артем Алискеров прочтет лекцию о донорстве костного мозга.