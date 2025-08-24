Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в Овчарном ЖКХ

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в селе Овчарном Пензенской области.

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей села Овчарного Пензенской области на качественное водоснабжение. На протяжении длительного времени из-за отсутствия в населенном пункте очистных сооружений и ненадлежащего обслуживания водопроводной системы поступающий в жилые помещения ресурс систематически загрязняется. В результате поставляемая вода непригодна для потребления. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувшую субботу, 23 августа.

В нем добавляется, что в СУ СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.