20:08:54 Воскресенье, 24 августа
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в Овчарном

09:00 | 24.08.2025 | ЖКХ

Пенза, 24 августа 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в селе Овчарном Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем водоснабжении в Овчарном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей села Овчарного Пензенской области на качественное водоснабжение. На протяжении длительного времени из-за отсутствия в населенном пункте очистных сооружений и ненадлежащего обслуживания водопроводной системы поступающий в жилые помещения ресурс систематически загрязняется. В результате поставляемая вода непригодна для потребления. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР вечером в минувшую субботу, 23 августа.

В нем добавляется, что в СУ СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


Актуальное

