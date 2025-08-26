В Пензенской области социальными нянями работают шесть женщин Общество

Пенза, 26 августа 2025. PenzaNews. Шесть женщин в настоящее время работают социальными нянями в Пензенской области, с сентября бесплатные услуги по присмотру за детьми начнут оказывать еще 19 жительниц региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В рамках нацпроекта «Семья» в нашем регионе действует служба «Социальная няня». Бесплатную услугу могут получить одинокие мамы, студенческие и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие, находящиеся в трудной ситуации, семьи участники СВО, а также родители двойняшек до 3 лет. Сейчас к родителям выезжают шесть квалифицированных нянь, 39 проходят переподготовку в Институте регионального развития Пензенской области. С 1 сентября социальными нянями станут еще 19 выпускниц с дошкольным образованием», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 25 августа.

Он выразил уверенность в том, что этот проект будет реальной помощью для сотен пензенских семей.

«Мы продолжаем делать все, чтобы родители могли без лишних тревог совмещать заботу о детях с работой, учебой и решением бытовых вопросов», — добавил Олег Мельниченко.