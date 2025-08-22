Имя Алексея Воеводина присвоено ДЮСШ рабочего поселка Башмаково Спорт

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Имя заслуженного мастера спорта России Алексея Воеводина присвоено детско-юношеской спортивной школе рабочего поселка Башмаково Пензенской области. Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания региона приняли в ходе 29-й очередной сессии в пятницу, 22 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Присвоить муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школе рабочего поселка Башмаково Пензенской области» имя заслуженного мастера спорта России Алексея Николаевича Воеводина», — говорится в документе.

Закон вступил в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Воеводин Алексей Николаевич родился в совхозе имени Марата Башмаковского района Пензенской области 9 августа 1970 года.

С 1977 по 1981 годы учился в средней школе совхоза имени Марата, с 1981 по 1987 годы — в средней школе №1 рабочего поселка Башмаково.

В 1992 году окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель физической культуры».

В 1993-1994 годах проходил службу в вооруженных силах.

С 1993 по 2008 годы входил в состав сборной команды России по легкой атлетике.

С 2002 по 2008 годы проходил службу по контакту и выступал за Центральный спортивный клуб военно-воздушных сил (ЦСК ВВС) в должности старшего лейтенанта запаса.

В 2008-2010 годах — главный специалист-эксперт отдела спортивно-массовой работы министерства образования Пензенской области.

С 2010 года по настоящее время — старший тренер сборной команды Пензенской области по легкой атлетике ГАУ ПО «Центр спортивной подготовки».

Тренер высшей категории, спортивный судья первой категории, член президиума федерации легкой атлетики Пензенской области.

Мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, победитель и призер кубков мира и Европы в личном и командном зачетах, многократный победитель чемпионатов России, посол XXVII Всемирной летней Универсиады (2013), факелоносец XX зимних Олимпийских игр (2014).