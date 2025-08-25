21:05:03 Понедельник, 25 августа
В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику управления Росрыболовства, осужденному за взяточничество

10:36 | 25.08.2025 | Криминал

Пенза, 25 августа 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым бывший государственный инспектор территориального управления Росрыболовства осужден к 4 годам колонии общего режима за получение взяток, а его отчим получил 3 года 1 месяц лишения свободы условно за посредничество во взяточничестве и мошенничество, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В Пензе вступил в силу приговор бывшему сотруднику управления Росрыболовства, осужденному за взяточничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Суд установил, что с 2021 года подсудимый 1990 года рождения работал в должности государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского (впоследствии Волго-Камского) территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Действуя вопреки интересам государственной службы, он необоснованно не привлекал к ответственности лиц, занимающихся рыболовством с использованием запрещенных орудий вылова – сетей на реке Суре и Сурском водохранилище, за что через своего отчима неоднократно получал денежные средства в качестве взяток», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего в период с июня 2021 года по ноябрь 2022-го четыре рыбака перевели на указанные мужчиной расчетные счета 60 тыс. рублей.

«Эти деньги браконьеры платили за предупреждение о проведении рейдов, несоставление протоколов об административных правонарушениях и, как следствие, непривлечение к ответственности за беспрепятственную добычу водных биологических ресурсов, запрещенными орудиями лова в местах миграции и нереста различных видов рыб», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что оба осужденных не согласились с приговором Первомайского районного суда Пензы от 11 июня 2025 года и обжаловали его.

«Инспектор утверждал, что свою работу он выполнял добросовестно, у него были лучшие показатели, браконьеры его оговариваю и пытаются убрать с должности, так как понимают, что он будет препятствовать им заниматься незаконной деятельностью. Посредник пояснял, что у них с инспектором не было договоренности о получении от браконьеров денег. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла доводы жалоб несостоятельными, признав их способом защиты от предъявленного обвинения и возможностью избежать ответственности за содеянное», — сказано в пресс-релизе.


