В Пензенской области ввели штрафы за нарушение запрета на фото-, видеосъемку и публикацию материалов о применении БПЛА

15:02 | 22.08.2025 | Общество

Пенза, 22 августа 2025. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях дополнен статьей 7.4, предусматривающей штрафы за нарушение запрета на фотографирование, видео- и киносъемку, публикацию и распространение в СМИ, средствах массовой коммуникации, включая интернет, материалов, касающихся применения на территории региона беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий закон депутаты областного Заксобрания приняли в ходе 29-й очередной сессии в пятницу, 22 августа.

В Пензенской области ввели штрафы за нарушение запрета на фото-, видеосъемку и публикацию материалов о применении БПЛА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«К данным материалам относится информация о применении БПЛА, средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, местах дислокации сил министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположении систем связи и организации охраны критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, ЖКХ и так далее. Исключение составляют сведения, официально опубликованные органами государственной власти», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем уточняется, что нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц — 50 тыс. рублей, на юридических — 1 млн. рублей.


Актуальное

